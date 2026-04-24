İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, prostat kanseri tedavisi gördüğünü açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yıllık sağlık raporunun yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Sağlığının yerinde ve fiziksel durumunun iyi halde olduğunu söyleyen 76 yaşındaki Netanyahu, "Prostatımla ilgili küçük bir tıbbi durum söz konusuydu fakat tamamen tedavi edildi" dedi.

Prostat büyümesi nedeniyle bir buçuk yıl önce ameliyat olduğunu ve o zamandan beri rutin gözetimde olduğunu söyleyen Netanyahu, "Son kontrolde, prostatta bir santimetreden küçük, ufak bir nokta tespit edildi. İncelemenin ardından bunun hiçbir yayılım veya metastaz göstermeyen, çok erken evrede kötü huylu bir tümör olduğu ortaya çıktı" dedi.

Doktorların kendisine tümörle yaşama ya da tümörün alınması seçeneklerini sunduğunu söyleyen Netanyahu, sorunu ortadan kaldıran ve hiçbir iz bırakmayan bir tedavi gördüğünü ve tedavi sürecinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Netanyahu ayrıca, sağlık raporunun yayınlanmasının İran'ın İsrail'e karşı "yanlış propaganda" yapmasını engellemek amacıyla iki ay geciktirildiğini açıkladı.

Açıklamasında kanser tedavisinin ne zaman gerçekleştiğini belirtmeyen Netanyahu'nun sağlık raporunda ise başbakanın erken evre prostat kanseri için radyoterapi tedavisi gördüğü bilgisi verildi.

Netanyahu'nun İran savaşındaki paylaşımlarında "yapay zeka görüntüsü" iddiası

İsrail ile İran arasındaki savaşın en şiddetli olduğu dönemde Netanyahu'nun öldüğü söylentileri yayılmış, Netanyahu ise bu iddiaları yalanlamak için işgal altındaki Kudüs'te bir kafeyi ziyaret ettiği görüntüleri paylaşmıştı. Netanyahu'nun çatışmalar boyunca yaptığı görüntülü paylaşımların yapay zeka görüntüsü olduğuna ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı getirmişti.

Netanyahu 2024'te prostat ameliyatı olmuştu

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu, 2024 yılında iyi huylu prostat büyümesine bağlı gelişen idrar yolu enfeksiyonu teşhisinin ardından prostat ameliyatı geçirmişti. Netanyahu'ya 2023 yılında ise kalp pili takılmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı