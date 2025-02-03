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Netanyahu'nun ABD Ziyareti Uzatıldı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinin, ABD'li yetkililerden gelen çok sayıda görüşme talebi nedeniyle cumartesi gününe kadar uzatıldığı açıklandı. Netanyahu, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

İsrail Başbakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun perşembe günü sona ermesi planlanan ABD ziyaretinin "ABD'li yetkililerden gelen çok sayıda görüşme talebi" nedeniyle cumartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretini uzattı. İsrail Başbakanlığı, Netanyahu'nun perşembe günü sona ermesi planlanan ABD ziyaretinin "ABD'li yetkililerden gelen çok sayıda görüşme talebi" nedeniyle cumartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı. Netanyahu'nun yarın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Netanyahu, ziyaretinin uzaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması kapsamında bir sonraki esir takasında İsrail'de olmayacak. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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