İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası anlaşmasının bir parçası olarak Kızılhaç'ın, henüz serbest bırakılmamış esirleri ziyaret edeceğini söyledi. Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek olan esir takası anlaşmasında, İsrail'in en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakması bekleniyor.

Netanyahu: Kızılhaç, henüz serbest bırakılmamış esirleri ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası anlaşmasının bir parçası olarak Kızılhaç'ın, henüz serbest bırakılmamış esirleri ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu, esir takası anlaşmasını ele almak üzere gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklaması yaptı.

Netanyahu, esir takası anlaşmasının taslağının, Uluslararası Kızılhaç Örgütünün henüz serbest bırakılmamış esirleri ziyaretlerini ve onlara ilaç tedarikini de kapsayacağını ifade etti.

Hamas ve İsrail arasında esir takası anlaşması

İsrail ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı.

Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.