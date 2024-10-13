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Netanyahu'dan BM'ye UNIFIL Çağrısı: Hizbullah'tan Çekilin

Netanyahu'dan BM'ye UNIFIL Çağrısı: Hizbullah'tan Çekilin
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Lübnan'daki UNIFIL güçlerinin geri çekilmesini istedi. Netanyahu, UNIFIL'in Hizbullah'ın kalelerinden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyhu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) çatışma bölgelerinden geri çekmesini isteyerek, "UNIFIL'i Hizbullah'ın kalelerinden ve çatışma alanlarından çekmenizin zamanı geldi" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyhu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) çatışma bölgelerinden geri çekmesini istedi. Netanyahu, "UNIFIL'i Hizbullah'ın kalelerinden ve çatışma alanlarından çekmenizin zamanı geldi. İsrail ordusu, bunu defalarca talep etti ve hepsi de reddedildi. Sayın Genel Sekreter, UNIFIL güçlerini tehlikeden uzak tutun. Bu hemen şimdi, derhal yapılmalı" dedi.

Netanyahu "UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz onları Hizbullah'ın rehineleri haline getiriyor. Bu hem onların hem de askerlerimizin hayatını tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu İsrail'in barış gücü askerlerinin yaralanmasından "üzüntü duyduğunu" belirterek, UNIFIL'e yönelik saldırılar nedeniyle Avrupalı liderlerin İsrail'i değil Hizbullah'ı eleştirmesi gerektiğini öne sürdü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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