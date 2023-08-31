Ünlü oyuncu Nejat İşler, İstanbul Valiliğinin açık alanlarda içki yasağını eleştirdi ve ceza yazmak isteyenleri buyur etti.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Nejat İşler İstanbul Valiliğinin içki yasağını eleştirdi.

Valilik tarafından alınan yeni kararla açık alanlarda içki yasağının getirilmesini sert şekilde eleştiren oyuncu " İstanbul'da, Valilik Park ve sahillerde içki içilmesini yasaklamış. Ben, her hafta Kadıköy Caddebostan sahilinde içiyorum. Ceza yazmak isteyen buyursun" dedi.

İstanbul Valiliği, yurttaşların park, piknik yeri, mesire alanı ve plaj gibi halka açık alanlarda içki tüketmelerini yasaklarken, yasağa uymayanlara 617 lira para cezası uygulanacak ve alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak.