Mustafa Yiğit, Akşehir Kaymakamı Olarak Göreve Başladı

Konya'nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Mustafa Yiğit görevine başladı.

Akşehir'de 10 Temmuz 2025 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Mesut Çoban'ın kısa süre içinde Aydın'ın Didim ilçesine atanmasının ardından, Akşehir Kaymakamlığı görevine yeni bir isim getirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan son atama kararnamesiyle, Kırıkkale Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, Akşehir Kaymakamı olarak görevlendirildi. Yeni görev yeri Akşehir olan Kaymakam Mustafa Yiğit, 6 Ağustos 2025 tarihi itibariyle ilçedeki görevine resmen başladı. Göreve başlamasının hemen ardından Akşehir'de bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı hazırlık toplantısına katılan Yiğit, fuar çalışmalarına destek verdi. - KONYA