İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Dervişoğlu ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dervişoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, büyük Türk milletinin istiklal ve hürriyet mücadelesini Samsun'dan başlattığınız o kutlu yürüyüşün 107. yılında, Cumhuriyet emanetine bağlı, birinci vazifenin şuurundaki bir evladınız olarak huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyorum. O gün Samsun'da yanan istiklal ateşi, Anadolu'nun bağrında büyüyerek Cumhuriyet'e dönüşmüş, Türk milletinin hür yaşama iradesini ebedileştirmiştir. Gençliğe Hitabe'de Türk gençliğine yüklediğiniz 'Birinci Vazife', bugün de omuzlarımızdaki en büyük sorumluluktur. Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek, şartlar ne olursa olsun vazgeçilmeyecek bir yemin, sarsılmayacak bir iradedir. Bugün burada, gözlerinde sizin inancınızı taşıyan Türk gençliğiyle birlikteyiz. Çünkü siz, 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' derken, Türk gençliğindeki cevhere inanıyordunuz. ve biliniz ki o cevher hala dimdik ayaktadır. Aziz hatıranız önünde saygı ve hürmetle eğiliyor ve söz veriyoruz. Emanetinize son nefesimize kadar sahip çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni aklın, vicdanın ve adaletin ışığında sonsuza kadar yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Dervişoğlu, gençler ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Anıtkabir'den ayrıldı.