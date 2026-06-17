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Muş'ta 4 vali yardımcısı ile 2 kaymakam değişti

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muş'ta görev yapan 4 vali yardımcısı ve 2 kaymakamın görev yerleri değişirken, boşalan yerlere yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Muş'ta görev yapan 4 vali yardımcısı ile 2 kaymakamın görev yerleri değişirken, boşalan görevlere yeni atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında Türkiye genelinde çok sayıda mülki idare amirinin görev yerinde değişikliğe gidilirken, Muş'ta da vali yardımcıları ve kaymakamları kapsayan kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı.

Kararnameye göre Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz ise Bilecik'in Osmaneli Kaymakamlığı görevine getirilirken, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa Rize Vali Yardımcılığına, Muş Vali Yardımcısı Muhammed Fatih Aydın Bilecik Vali Yardımcılığına atandı.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Yalova Altınova Kaymakamlığı görevine getirilirken, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz ise Erzurum Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Boşalan görevlere yapılan atamalar kapsamında Kars Digor Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, Muş Malazgirt Kaymakamlığına atandı. Ardahan Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram ise Muş Korkut Kaymakamlığı görevine getirildi.

Öte yandan Rize Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Erzurum Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Ardahan Hanak Kaymakamı Elif Meram, Diyarbakır Çüngüş Kaymakamı Metin Baskın da Muş Vali Yardımcılığı görevine getirilen isimler arasında yer aldı.

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle birlikte Muş'ta mülki idare yapılanmasında yeni bir dönem başlarken, ataması yapılan vali yardımcıları ve kaymakamların önümüzdeki günlerde devir teslim sürecinin ardından görevlerine başlaması bekleniyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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