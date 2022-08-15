Muş politika haberi | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki Malazgirt'te Edinilen Muş gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesini ziyaret etti. Dr. Veysel Tiryaki, beraberinde Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Okçular Vakfı yetkilileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlik alanını gezdi. Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı. - MUŞ İhlas Haber Ajansı / Politika Veysel Tiryaki Malazgirt Muş Politika Haberler

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