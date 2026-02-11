Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıyı takip eden gazeteciler arasında muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır da yer aldı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ AMA...

Toplantı başlamadan önce Erdoğan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile birlikte oturduğu sırada Ruşen Çakır yanına geldi. Çakır, Erdoğan'a selam vererek tokalaştı. Ardından Erdoğan'la fotoğraf çektirmek isteyen Çakır, korumaların müdahalesiyle karşılaştı.

UZAKTAN HAYRAN HAYRAN BAKTI

Daha sonra uzaktan Çakır'ın bir süre Erdoğan'a hayran hayran baktığı görüldü. Muhalif kimliği ile bilinen Ruşen Çakır'ın Erdoğan'la tokalaştığı anlar, grup toplantısının en dikkati çeken karelerinden oldu.