MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye Saldırısına Tepki

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Küresel Sumud Filosu'na yapılan İsrail saldırısını kınadı ve bu durumu uluslararası hukuka açık bir saldırı olarak nitelendirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması unsurları tarafından yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İsrail donanma unsurlarının yaptığı müdahalenin tarihe kara bir leke olarak geçeceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. İsrail donanma unsurlarının uluslararası sularda yasa dışı şekilde yaptığı bu müdahale tarihe kara bir leke olarak geçecektir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu ve sadece vicdanlarıyla yola çıkan, silahsız barış yanlısı sivilleri alıkoyan İsrail güçleri; Hukuk tanımayan, insanlık düşmanı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı başlattıkları tepkiyi daha fazla arttırmaya davet ediyorum. Özgür Filistin'in doğuşunu, zalimin zulmüyle son buluşunu görmek için dua ediyoruz. Rabbim, soykırım karşısında hakkı haykıran tüm onurlu insanları menzile ve zafere ulaştırsın" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
