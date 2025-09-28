Moldova'da Genel Seçim Heyecanı: AB Yanlısı Parti Önde Görünüyor

Ukrayna'nın batı komşusu Moldova'da halk, ülkenin stratejik yönünü belirleyecek genel seçimler için yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Moldova'da genel seçim heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun " Moldova'nın en önemli seçimi" olarak nitelendirdiği ve ülkenin Rusya yörüngesine sürüklenmesine karşı uyarıda bulunduğu genel seçimler için halk, yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Yaklaşık 3,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim için oy kullanma işlemleri, yurt içi ve yurt dışındaki toplam 2 bin 274 oy kullanma noktasında yerel saatle 21.00'e kadar devam edecek.

Seçimlerde 15 siyasi parti yarışıyor

Moldova'nın 101 üyeli parlamentosunun üyelerini belirlemek için gerçekleştirilen seçimlerde 15 siyasi parti, 4 koalisyon ve 4 bağımsız aday yarışıyor. Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden olan ve bir milyonu aşkın vatandaşı yurt dışında yaşayan ülkedeki seçimlerde, diaspora oylarının sonuçlar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Anketler, AB yanlısı PAS'ın önde olduğunu gösteriyor

Avrupa Birliği'ne aday olan ve eski bir Sovyet ülkesi olması nedeniyle Moskova ile bağlarını koruyan Moldova'da seçim öncesi anketler, AB yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) önde olduğunu gösteriyor. Anketler, iktidar partisi ve Cumhurbaşkanını da temsil eden parti olan PAS'ın oy oranının yüzde 34 ile 48 oranında olduğunu gösteriyor.

PAS'ın ana rakibi olan ve sol eğilimli partilerden oluşan Vatansever Blok'un (BEP) oy oranı ise yüzde 21 ila yüzde 36 oranında değişiyor. Eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon liderliğindeki sol ittifak, Rusya ile daha yakın iş birliği ve stratejik ortaklık kurulmasını, AB ile ilişkilerin dengelenmesini ve Moldova'nın tarafsızlığını savunuyor.

"Sonuç, AB'ye katılıp katılmayacağımızı belirleyecek"

Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu, seçime ilişkin olarak Cuma günü sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, "Sonuç, demokrasimizi pekiştirip, AB'ye katılıp katılmayacağımızı ya da Rusya'nın bizi gri alana sürükleyip bölgesel bir risk haline getirip getirmeyeceğini belirleyecek" dedi. Başbakan Dorin Recean ise ülkenin "kuşatma altında" olduğu uyarısında bulundu.

Rusya yanlısı muhalif bloğun liderlerinden Dodon ise seçimde muhalefetin çoğunluğu elde edeceğinden emin olduğunu söyledi. Dodon, kazanmaları halinde ülkenin AB ile müzakerelere devam edeceğini, ancak Rusya ile ilişkileri de yeniden tesis edeceğini söyledi.

Rusya yanlısı iki partiye seçim yasağı getirilmişti

Batı ve AB yanlısı PAS'a oy verme eğiliminde olan diaspora ile Rusya yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesindeki seçmenlerin seçimlere ilgisi ve katılım oranlarının belirleyici olacağı seçimler öncesinde Merkezi Seçim Komisyonu, Rusya yanlısı iki partinin seçimlere katılımına yasak getirmişti. Rusya'nın seçimlere müdahalesine ilişkin iddiaların ardından gelen karar, Moldova'ın Kalbi ve Büyük Moldova partilerinin katılımını yasa dışı finansman, seçmenlere rüşvet dağıtma ve beyan edilmemiş yabancı fonlar ile gerekçelendirmişti.

Rusya, Kişinev'in seçimlere müdahale, oy satın alma ve siber saldırı gibi iddiaları reddediyor ve bu iddiaları "Rusya karşıtı" ve "asılsız" olarak nitelendiriyor. - KİŞİNEV