MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Ateşkes Müzakerelerine Katılacak

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde gerçekleşecek Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılmak üzere hazırlanıyor. Görüşmelerde ateşkes, rehine takası ve insani yardımlar gibi konular ele alınacak.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ekim Çarşamba günü Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde yapılacak Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak. MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın'ın yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası ve insani yardımların ulaştırılması yer alıyor.

Geçen hafta Doha'da yapılan görüşmelerin ardından İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere süreci Mısır'da başlamıştı. Türkiye de müzakerelerde yer alıyor. - ANKARA

