Mısır'da İsrail ve Hamas Arasında Gazze Planı Müzakereleri Başladı

ABD'nin sunduğu Gazze planının hayata geçirilmesine yönelik Mısır'da İsrail ile Hamas arasında başlayan dolaylı müzakerelerin ilk turunun 4 saat sürdüğü ve olumlu geçtiği belirtildi.

Hamas'ın müzakere ekibine yakın iki kaynak, ABD'nin sunduğu 20 maddelik Gazze planına ilişkin dün İsrail ile Mısır'da gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ilk turuna yönelik bilgi verdi. Kaynaklar, planın hayata geçirilmesi için yürütülen müzakerelerin ilk turunun 4 saat sürdüğünü ve "olumlu" geçtiğini belirtti. Mısırlı bir yetkili ise tarafların, esir takası ve ateşkes sağlanması da dahil olmak üzere planının ilk aşamasındaki şartların çoğunda anlaştıklarını söyledi.

Mısır medyası, müzakerelerin bugün devam edeceğini aktardı. - ŞARM EL ŞEYH