Mısır'da İsrail ve Hamas Arasında Gazze Planı Müzakereleri Başladı

ABD'nin sunduğu 20 maddelik Gazze planı çerçevesinde Mısır'da İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakerelerin ilk turu olumlu geçti. Müzakerelerin 4 saat sürdüğü ve taraflar arasında esir takası ve ateşkes konularında anlaşma sağlandığı belirtildi.

Hamas'ın müzakere ekibine yakın iki kaynak, ABD'nin sunduğu 20 maddelik Gazze planına ilişkin dün İsrail ile Mısır'da gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ilk turuna yönelik bilgi verdi. Kaynaklar, planın hayata geçirilmesi için yürütülen müzakerelerin ilk turunun 4 saat sürdüğünü ve "olumlu" geçtiğini belirtti. Mısırlı bir yetkili ise tarafların, esir takası ve ateşkes sağlanması da dahil olmak üzere planının ilk aşamasındaki şartların çoğunda anlaştıklarını söyledi.

Mısır medyası, müzakerelerin bugün devam edeceğini aktardı. - ŞARM EL ŞEYH

