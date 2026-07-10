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Erdoğan: Şehitlerimiz yolumuzu aydınlatıyor

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Milli Savunma Üniversitesi 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitim Mezuniyet Törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin hürriyet abideleri olan aziz şehitlerimiz destanlaşan hikayeleriyle...

Milli Savunma Üniversitesi 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitim Mezuniyet Törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin hürriyet abideleri olan aziz şehitlerimiz destanlaşan hikayeleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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