Milli Savunma Bakanlığı: Kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Hudut güvenliğimize yönelik tehdit ve düşmanca tutumlar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bertaraf edilmeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır güvenliğini ihlal etme girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler et

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.