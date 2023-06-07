Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında kabul etti. Komutanlar, Güler'e yeni görevinde başarılar diledi. - ANKARA