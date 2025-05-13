Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşme gerçekleştirdi. - BAKÜ