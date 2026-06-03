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Bakan Tekin'den "Haberimiz Olsun" haber bültenine ilişkin paylaşım Açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin katılımıyla hazırlanan 'Haberimiz Olsun' 3 Haziran bülteninin yayınlandığını duyurdu. Bültende özel eğitim rehberi, kültürel projeler ve mesleki eğitim çalışmaları yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" 3 Haziran bülteninin yayınlandığını bildirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından, "Haberimiz Olsun" haber bültenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tekin paylaşımında, "Haberimiz Olsun 3 Haziran Bülteni yayında. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için hazırlanan 'Süreç Rehberi', çocukları ve aileleri ortak kültürel değerlerde buluşturan 'Evvel Zaman İzinde' projesi, mesleki eğitim anlayışını gıda üretimiyle buluşturan gençler ve çok daha fazlası bu bültende izleyenlerle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

"Haberimiz Olsun" haber bültenleri her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA YouTube ve TRT EBA üzerinden yayınlanıyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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