Milli Eğitim Bakanı Erzurum'a geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Erzurum Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra AK Parti teşkilatları ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, biri dizi toplantı ve programa katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk olarak Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Vali Mustafa Çiftçi ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Tekin, daha sonra AK Parti teşkilatları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Valilik ziyaretinden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da Bakan Tekin'e eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün Pasinler ilçesinde AK Parti Teşkilatı ve Belediye Başkanlığına gidecek. Bakan Tekin'in daha sonra Köprüköy ve Hınıs'ta da teşkilat ve belediye ziyaretleri yapacağı, ardından kara yolu ile Ağrı'ya geçeceği açıklandı. - ERZURUM