MHP Tarsus İlçe Başkanlığına Fatih Mehmet Yıldırım seçildi

MHP Tarsus 13. Olağan İlçe Kongresi'nde tek aday olan Fatih Mehmet Yıldırım, ilçe başkanlığına seçildi. Yıldırım, partililere teşekkür ederek ülkenin menfaati ve partinin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.