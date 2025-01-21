MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır Görevden Alındı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. Çakır'ın yerine Hakif Pekince atandı. Bu değişiklik, partideki yönetim yapısını etkileyecek yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır görevden alındı.
Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, dün MHP Genel Merkezi'nce görevden alındı. Yeni Merkez İlçe Başkanı olarak ise Hakif Pekince atandı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika