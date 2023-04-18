MHP Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak, gazetecilerle iftarda buluştu

MHP Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Manisa'daki bir otelde düzenlenen iftar programına, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Çocukluğundan bu yana çalışma hayatının içinde olduğunu belirten Uçak, tarımı çok iyi bildiğini, seçilmesi halinde çiftçi ile Ankara arasında "köprü" vazifesini üstleneceğini dile getirdi.

Manisa'nın tarım kenti olduğuna işaret eden Uçak, şöyle konuştu:

"Tarımı daha da geliştirilebiliriz. Özellikle örtü altı seracılığı geliştirebiliriz. Üzümü daha da değerli hale getirebiliriz. Derdimiz bu. Manisa'nın tarımı temsil edecek bir vekile ihtiyacı var. İnşallah seracılığı ön plana çıkaracağız. Alaşehir'de sıcak su kaynakları var. Bu kaynaklar seralarda değerlendirilebilir. Dolu yağınca üzüm üreticileri zarar görüyor. Örtü altı sistemlerini geliştirmemiz lazım."

Uçak, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.