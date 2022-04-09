MHP'li ve HDP'li meclis üyeleri arasında "Silah nerede?" kavgası! Zabıta ekipleri müdahale etti
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Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında HDP ve MHP'li meclis üyeleri arasında yaşanan tartışma damga vurdu. HDP'li meclis üyeleri, MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni'nin toplantılara silahla girdiğini öne sürdü. Bunun üzerine "Silah nerede?" diye sorulmasının ardından devreye giren Nenni, "Silaha gerek yok, ben silahım" ifadelerini kullandı. İki grup arasındaki kavga, zabıtaların devreye girmesiyle son buldu.
Akdeniz Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında MHP ve HDP'li meclis üyeleri arasında tansiyon yükseldi. Yaklaşık 700 metrekarelik alanın trafo için elektrik şirketine tahsis edilmesi konusu nedeniyle taraflar arasında kavga çıktı.
CHP ve HDP'li üyeler alanın şirkete para karşılığı devredilmesine evet oyu verecek olmasına MHP'li Tufan Nenni'nin, "Dün hayır dediğinize bugün evet diyorsunuz. İşiniz gücünüz yalan dolan." ifadeleri ile yanıt vermesi salondaki tansiyon bir anda yükseldi.
Nenni'nin HDP'li ve CHP'li üyelerin tiyatro oynadıklarını söylemesi üzerine, "Tiyatroyu siz yapıyorsunuz, tiyatro burada." sesleri yükseldi. Birbirlerinin üzerine yürüyen üyelerin o anları, kameraya da yansıdı.
HDP'li meclis üyeleri, MHP'li Nenni'nin komisyon toplantılarına silahla girdiğini öne sürdü. AK Partili Başkan, "Hani silah, hani silah" diye seslendi. Nenni ceketini çıkarıp sandalyeye çıktı ve "Silaha gerek yok. Ben silahım" diye bağırdı. Tartışma üzerine zabıta ekipleri salona girdi, toplantıya ara verildi. EMEP'li meclis üyesi Halil Kara, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Üç dört meclis üyesi silahlı geziyor. Bellerinde kılıf gözüküyordu. Boş olduğunu söylediler" dedi.
Üyelerin yerlerinden kalkarak tartışmaya başlamasıyla oturuma ara verildi. Ortalığın karşıması nedeniyle salona giren zabıta ekipleri, tarafları yatıştırmak için olaya müdahale etti.
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