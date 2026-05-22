Pınarbaşı'nın afet müdahale gücünün artırılması talebi TBMM'de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde AFAD'a bağlı bir müfreze kurulması ve nöbetçi ekiplerin konuşlandırılması talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesinde Pınarbaşı'nın geniş coğrafi yapısı, sert kış şartları ve afet risklerine dikkat çeken Ersoy, deprem, sel, yoğun kar yağışı ve trafik kazaları gibi durumlarda hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Ersoy, "Kayseri'mizin Pınarbaşı ilçesinde AFAD'a bağlı müfreze kurulması ve nöbetçi ekiplerin konuşlandırılması talebimizi İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye ileterek Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdık. Bölgemizin afet ve acil durumlara karşı daha güçlü hale gelmesi adına sürecin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

