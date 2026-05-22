Haberler

Pınarbaşı'nın afet müdahale gücünün artırılması talebi TBMM'de

Pınarbaşı'nın afet müdahale gücünün artırılması talebi TBMM'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı ilçesinde AFAD müfrezesi kurulması ve nöbetçi ekiplerin konuşlandırılması talebini TBMM gündemine taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde AFAD'a bağlı bir müfreze kurulması ve nöbetçi ekiplerin konuşlandırılması talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesinde Pınarbaşı'nın geniş coğrafi yapısı, sert kış şartları ve afet risklerine dikkat çeken Ersoy, deprem, sel, yoğun kar yağışı ve trafik kazaları gibi durumlarda hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Ersoy, "Kayseri'mizin Pınarbaşı ilçesinde AFAD'a bağlı müfreze kurulması ve nöbetçi ekiplerin konuşlandırılması talebimizi İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye ileterek Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdık. Bölgemizin afet ve acil durumlara karşı daha güçlü hale gelmesi adına sürecin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Hatay'da sele kapılarak kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Asi Nehri geri verdi! Selde akıntıya kapılan Deniz'den acı haber

Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı

Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı
Aziziye destanının kahramanı Nene Hatun'un arşiv görüntüleri ortaya çıktı

İşte Osmanlı-Rus Savaşı'nın kadın kahramanı! Görüntüleri ortaya çıktı
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
25 yıllık sır çözüldü! Hande Çinkitaş cinayetinde baba tutuklandı

25 yıllık sır çözüldü! Küçük Hande'nin katili en yakını çıktı
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Yeni danışmanından ilk açıklama