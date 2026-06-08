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MHP Konya il teşkilatı feshedildi

MHP Konya il teşkilatı feshedildi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya il teşkilatının feshedildiğini ve yerine Sedat Göncü'nün atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya il teşkilatının feshedildiğini, Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını açıkladı.

MHP'li Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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