MHP Karabük İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
MHP Karabük İl Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede, yeni il başkanı seçildi ve yerel seçimlerde hedeflerini açıklayan konuşmalar yapıldı.
MHP Karabük İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kongreye katılan MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde mevcut belediye başkanlıklarını muhafaza ederek yenilerini ekleyeceklerini söyledi.
Tek listeyle seçime giren Cenk Gedikoğlu, yeni MHP İl Başkanı oldu.
Kongreye, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, MHP MYK Yedek Üyesi Yüksel Aydın, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.