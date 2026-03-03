MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Komşu ülkemiz İran'ın başına gelen dehşet verici musibetlerden ülkemizi soyutlamak ve ayrı düşünmek, hem imkansız hem de izansızlıktır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Komşu ülkemiz İran'ın başına gelen dehşet verici musibetlerden ülkemizi soyutlamak ve ayrı düşünmek, hem imkansız hem de izansızlıktır." - ANKARA
