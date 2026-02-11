Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TBMM'de yaşanan arbedeye tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün TBMM Genel Kurulunda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında CHP'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün TBMM Genel Kurulunda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında CHP'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülemeyecektir. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir yanda yürürlükteki Anayasanın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir. Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum."

Bugün TBMM Genel Kurulunda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında CHP'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülemeyecektir. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama olmadı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Verdiği kararla tarihi proje resmen sonlandırıldı
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası