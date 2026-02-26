Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü dolayısıyla 72 gülden oluşan çiçek ile tablo hediye ettiği belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (c.c.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (s.a.v.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu, köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı, Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir."

Paylaşımda, hediye çiçek buketi ile tablonun fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel
