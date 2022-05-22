MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: "Cumhur İttifakı, sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum değildir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Cumhur İttifakı'nın sıradan bir birliktelik ve çıkar merkezli bir oluşum olmadığını belirterek, "2023 lider ülke Türkiye vizyonu doğrultusunda çalışan, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlık yapan Türkiye'nin diriliş ruhudur." dedi.

Durmaz, Erdemli Belediyesi tarafından Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda bu yıl 31'incisi düzenlenen Türkmen Şöleni'nde, tüm ülkelerin, dünya genelinde yaşanan sorunlar nedeniyle ekonomik zorluk yaşadığını belirtti.

"Sorunları çözecek olan Cumhur İttifakı'dır"

Kovid-19 salgını, yaşanan savaşlar ve benzeri nedenlerle dünya ekonomisinin büyük bir daralma yaşadığını aktaran Durmaz, şöyle devam etti:

"Ekonomik sorunlar sadece Türkiye'de yaşanıyormuş algısı oluşturmaya çalışanları asla iyi niyetli göremeyiz. Sorunlarımız elbette vardır, ama bu sorunları çözecek olan da Allah'ın izni ve inayetiyle yine Cumhur İttifakı'dır. Hiçbir çözüm önerisi ortaya koymadan sadece sorunları istismar ederek siyasi çıkar peşinde koşanlar, birbirileriyle hiçbir konuda anlaşamayanlar, oturdukları HDP destekli masanın her bir köşesini bir tarafa çekiştirenler, yani demem o ki; daha başlamadan birbirlerine düşenler ortak olup Türkiye'yi yöneteceklermiş... Yörük kardeşlerim elbette bu benzemezlere prim vermeyecek ve kesinlikle itibar etmeyecektir."

Durmaz, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi, aziz Türk milleti sokakta Cumhur İttifakı'nı kurdu. Cumhur İttifakı, sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum değildir. 2023 lider ülke Türkiye vizyonu doğrultusunda çalışan, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlık yapan Türkiye'nin diriliş ruhudur." diye konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuşmaların ardından Durmaz'a hediye takdiminde bulundu.

Şölende, çeşitli gösteriler sunuldu. Vatandaşlar, bölgede kurulan kıl çadırlarda hazırlanan yöresel ürünlerin tadına baktı.

Demet Akalın ve Mustafa Yıldızdoğan da şölen kapsamında sahne aldı.

Programa, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ile MHP Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz da katıldı.

AA / Politika