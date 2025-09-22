MHP'li Belediye Başkanı Parti İlke ve Politikalarına Uymadığı İçin Düşürüldü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin partinin ilke ve politikalarına aykırı davranışları nedeniyle listeden çıkarıldığını duyurdu. Ekinci ise MHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" dedi.
MHP'li Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN EKİNCİ'DEN AÇIKLAMA
Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan talihsiz olayların partime, birlikte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına mensubu olduğum MHP üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.