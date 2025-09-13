Haberler

MHP'de İhraç Talebi: Yasin ve Emin Sönmez Disipline Sevk Edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

MHP'li Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
