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MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarına yeni atama

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini, bu illere yeni il başkanlarının atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini, 3 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini ve 3 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini duyurdu. Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, MHP Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki kapsamında feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, aynı maddelerin tanıdığı yetki çerçevesinde yeni görevlendirmelerin de yapıldığını belirterek, MHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol'un, MHP Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz'ın, MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevine ise Enes Emengen'in atandığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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