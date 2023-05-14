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MHP Bursa Milletvekili Adayı Zırhlıoğlu oyunu kullandı

MHP Bursa Milletvekili Adayı Zırhlıoğlu oyunu kullandı

Politika Haberleri

MHP Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, oyunu Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kullandı.

MHP Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, oyunu Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kullandı.

Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'ndeki Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'na gelen MHP MKYK Üyesi ve Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, kendisine sıranın gelmesini bekledikten sonra 1138 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Zırhlıoğlu'na MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı da eşlik etti. Zırhlıoğlu, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Milletimizin verdiği kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" şeklinde konuştu. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu Yıldırım Bursa Politika Haberler

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