MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan Milli Aile Haftası açıklaması Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partisinin aile kurumunu yalnızca sosyal bir birim değil, bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görerek bu hassasiyeti yıllar öncesinden siyasetinin merkezine yerleştirdiğini belirtti.

Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, mayısın son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanmasını MHP olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

MHP'nin aile kurumu üzerinde bilimsel ve siyasi açıdan uzun süredir çalıştığını ve bu alandaki eserlerle Türk milletine hizmet ettiğini anlatan Yurdakul, şunları kaydetti:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin, 'Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir.' sözü, partimizin aile kurumuna dair tüm çalışmalarının manevi ve siyasi pusulasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu mukaddes sığınağı hedef alan küresel dalgaların ve kitle haberleşme vasıtalarıyla yürütülen çok cepheli tahribatın çok önceden farkına vararak, liderimizin işaret ettiği bu risklere karşı 'Milli Müdafaa Hattı'mızı erkenden inşa etmeye başladık.

Milliyetçi Hareket Partisi, aile kurumunu yalnızca sosyal bir birim değil, bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görerek bu hassasiyeti yıllar öncesinden siyasetinin merkezine yerleştirmiştir. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 'Aile Kurumu Çalıştayı', Türk siyasetinde aile kurumuna yönelik en kapsamlı ve bilimsel faaliyetlerden biri olmuştur."

Yurdakul, çalıştayın ardından kamuoyuyla paylaşılan sonuç bildirgesinde işaret edilen birçok politikanın bugün atılan adımların yol haritasını oluşturduğunu görmenin büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu da aktardı.