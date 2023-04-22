Mezarlık ziyaretinde dikkat çeken detay! Provokasyon sonrası Kılıçdaroğlu'nun gözleri dolmuş

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Adıyaman'da üç farklı saldırı girişimine ve sözlü provokasyona maruz kaldı. Ziyareti takip eden gazetecilerden biri, mezarlıktaki "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" tepkisi sonrası Kılıçdaroğlu'nun gözlerinin dolduğunu aktardı.

14 Mayıs'taki seçimlerde yarışacak cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu bayramın birinci gününde 6 Şubat tarihli iki depremin yıktığı Adıyaman'a gitti, ziyaret ettiği mezarlık ve türbede sözlü provokasyona uğradı.

KILIÇDAROĞLU'NA MEZARLIKTA PROVOKASYON

Mezarlıkta dua okunurken ortaya atılan bir kişi Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "O Fatiha (suresi) okumayı bilmiyor ki, neden okutuyorsun" diye imama çıkıştı. Son olarak gitmek istediği Adıyaman'ın Kahta ilçesindeyse CHP konvoyunun önünden giden araçlar bir grup tarafından tekmelendi.

ZİYARETİ İPTAL EDİP ANKARA'YA DÖNDÜ

Kılıçdaroğlu, bunun üzerine ziyaretini iptal edip Ankara'ya dönme kararı aldı. CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun bu kararı 'seçimlere gölge düşürecek durumlar yaşanmasın' diye aldığını belirtti.

"TÜRBE ZİYARETİ KESİNLİKLE PROVOKE EDİLDİ"

Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretini takip eden gazeteci Tamer Arda Erşin, Twitter'dan gün boyu yaşananları şöyle özetledi; "Kılıçdaroğlu'na ilgi nedeniyle izdiham da yaşandı, tepki gösteren kadar seveni de vardı. Türbe ziyareti kesinlikle provoke edildi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZLERİ DOLDU"

Bir gazeteci olarak bugünden hiç unutmayacağım mezarlıkta 'Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?' tepkisi sonrası Kılıçdaroğlu'nun gözlerinin dolması oldu."