Merz'den İsrail'e: "Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı"

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere, Fransa ve İtalya ile birlikte İsrail'e Batı Şeria'daki yerleşim genişletme faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'da sürdürdüğü işgali ve Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki Filistinlere yönelik zulümlerine Avrupa ülkelerinden eleştiriler gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İngiltere, Fransa ve İtalya ile birlikte İsrail'e söz konusu faaliyetlerine son verme çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Merz, "Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. İngiltere, Fransa ve İtalya ile birlikte, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı ve adil bir barış için, İsrail'e yerleşimlerin genişletilmesine son verme çağrısında bulunuyorum" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

