Mersin İl Jandarma Komutanı Basın Mensuplarıyla Buluştu

Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atasoy, kentin ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirtti ve Mersinlilere güvenlik hizmeti sunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı kararıyla Mersin İl Jandarma Komutanı olan Tuğgeneral Ercan Atasoy, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mezitli ilçesinde bulunan jandarma sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Atasoy, "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Tuğgeneralliğe terfi ettikten sonra Mersin İl Jandarma Komutanı olarak atandım. Mersin İl Jandarma Komutanlığına atanmadan önce 2020-2023 yılları arasında Eskişehir İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptım. Öncelikle Türkiye'mizin ekonomisi için önemli ve öncü şehirlerinden, ticaretin, turizmin ve tarımın merkezi olan Mersin ilimizde sizlerle birlikte olmaktan ve kıymetli Mersinli hemşerilerimize güvenlik hizmeti sunacak olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Yüklenmiş olduğumuz sorumlulukların bilinciyle milli ve manevi değerlerimiz, devletimiz ve milletimizden aldığımız güçle, mesai arkadaşlarımızla birlikte üstün bir gayretle çalışmalarımızın süreceğinin bilinmesini isterim. Mazisi çok eski olan, tarihi şan ve şeref dolu jandarma teşkilatı, devletinin ve milletinin emrinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla Valimiz önderliğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde göverini yapma azim ve kararlılığındadır" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren buluşma, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MERSİN