Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'de göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve istihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, göçmen kaçakçılığı yapmak, bir yabancıyı ülkeye sokmak ve ülkede kalmasına imkan sağlama, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına kaçak yollarla çıkmasını sağlama suçlarını işlediği tespit edilen 7 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat ve dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN