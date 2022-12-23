Kafasındaki aday İmamoğlu mu? Akşener'den Ankara kulislerini hareketlendirecek çıkış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte aldığı cezayı hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener, "Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu. Şimdi sayın Ekrem İmamoğlu'nunki de bitmeyecek. Sadece İstanbul çerçevesine koyarsanız bu şarkı biter" sözleri büyük ses getirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı yayında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasını değerlendiren Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmişte aldığı cezayı hatırlatarak dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"16 MİLYON İSTANBULLUNUN İRADESİNE UZATILMIŞ BİR EL"

16 milyon İstanbullunun iradesine uzanmış bir el olduğunu ifade eden Akşener "Bu milli iradeye el uzatma hadisesine karşı 84 milyon senin yanında mesajı verdim. Bu Türkiye'nin milli iradesine çökmedir. Sadece İstanbullunun meselesi, İmamoğlu'nun meselesi olarak bakarsak yanılırız" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN DA ŞARKISI BİTMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki hapis cezasını hatırlatan Akşener, "Dünün vesayetçileri Sayın Erdoğan'a yapmıştı. Benim Emine hanımla olan sistemimiz başka. Başından beri Sayın Erdoğan'a yapılan haksızlığın karşısında olmuş bir kişiyim. Şiirin suç olmadığını söyledik. Ben o zaman DYP'de Genel Başkan Yardımcısıydım. Bizim hakkımızda fezlekeler verildi. Ben 2 defa tazminat verdim. Refah Patisi'ne açılan kapatma davasına karşı olan çok sert beyanatı ilettik. Sonra bize tazminat davası açıldı. Hem onun için hem de Erdoğan için tazminat ödedim. O zamanki parayla yanlış hatırlamıyorsam her biri için 3,5 milyar lira tazminat ödedim. Bu bir dayanışma meselesi. Anayasa Mahkemesi kapatma davası açmış, sayın Erdoğan hapse girmiş, DYP'nin Genel Başkan Yardımcıları bu karşı tutum almış. Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu. Şimdi sayın İmamoğlu'nun ki de bitmeyecek. Sadece İstanbul çerçevesine koyarsanız bu şarkı biter" ifadelerini kullandı.