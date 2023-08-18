Menderesli Hemşehriler Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne Karşı

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, ilçeye yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi'yle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin devam ettiğini belirterek, "Menderesli hemşehrilerim bu tesisin ilçemize yapılmasına karşı. Menderes'in geleceğine Medereslilerden başkası karar veremez" dedi.

Menderes'e yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili başlatılan imza kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanvekili Özkan, Menderes ile ilgili kararları başka ilçelerde yaşayanların değil yalnızca Mendereslilerin verebileceğini vurguladı. Tesis ile ilgili ÇED sürecinin devam ettiğini da hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Biz yerel yöneticiler olarak halkımızın sesiyiz. Ben de Menderes Belediye Başkanvekili olarak halkımın sesini kamuoyuna duyuruyorum. Menderes'e yapılmak istenen tesis ile ilgili farklı çevrelerden açıklamalar yapılıyor, imza kampanyaları başlatılıyor. Ancak ilçemize yapılacak tesis ile ilgili zaten Tarım Orman İl Müdürlüğü itirazda bulundu, İnceleme Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye alındı. Bunun dışında da Menderesli hemşehrilerim bu tesisin ilçemize yapılmasına karşı. Yetkili kurumların itirazları ve ilçe halkının konuya olumsuz bakmasına rağmen yapılan açıklamalara bir anlam veremiyorum. Madem bir kampanya yapılıyor gelsinler Menderes'te tesisle ilgili anket düzenlesinler. Bu anketten çıkacak sonuç bölge halkının iradesini ortaya koyacaktır. Kimse kusura bakmasın ama Menderes'in geleceğine Medereslilerden başkası karar veremez."