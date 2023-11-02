Memur-Sen Adana İl Temsilciliği Filistin Halkı Dayanışma Platformu Kurdu

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Adana İl Temsilciliğince kurulan Filistin Halkı Dayanışma Platformu, İstasyon Meydanı'nda çadır kurdu.

Filistin'de yaşananların fotoğraflarının yer aldığı çadırda, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Adana Şubesi nöbet tuttu.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, burada yaptığı açıklamada, Filistin'de soykırım uygulandığını belirterek, "Canlı yayınlarda insanlık suçu işleniyor, sivil halk katlediliyor. Bu bir savaş suçudur, insanlık suçudur. Bu suçu işleyenler kadar, kör, sağır, dilsiz kalanlar ve destek verenler de bu suça ortaktır. Biz ellerimizle düzeltemediğimiz şeyi dilimizle düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.