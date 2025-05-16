Melania Trump'ın Heykeli Çalındı

Melania Trump'ın Heykeli Çalındı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın memleketi Slovenya'daki bronz heykeli, ayak bileklerinden kesilerek çalındı. 2017'de yapılan heykel, Melania Trump'ı el sallarken gösteriyordu. Olay sonrası yerel polis soruşturma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın memleketi Slovenya'daki bronz heykeli çalındı.

ABD First Lady'si Melania Trump'ın Slovenya'da çocukluğunu geçirdiği Sevnica kasabası yakınlarındaki bronz heykeli, ayak bileklerinden kesilerek çalındı. Yerel basında yer alan haberlere göre gerçek boyutlarına uygun olarak yapılan ve 2017 yılında Donald Trump'ın başkanlık yemini sırasında çiftin verdiği poza atıfla Melania Trump'ı el sallarken tasvir eden heykelin çalındığı, 13 Mayıs'ta gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Slovenya polisi, olayın ardından soruşturma başlattı.

2019'da dikilen ahşap heykeli ateşe verilmişti

Slovenya'da sevilen bir figür olan Melania Trump'ın 2017'de "First Lady" olmasının ardından çocukluğunu geçirdiği kasaba, turistler için bir cazibe merkezine dönüşmüş, Melania markalı birçok ürün satılmaya başlamıştı. Melania Trump için başlangıçta ahşap olarak hazırlanan ve 2019 yılında dikilen heykel, 2020 yılında ABD'nin bağımsızlık günü 4 Temmuz'da kundakçılar tarafından ateşe verilmişti. Bunun ardından beton bir kaide üzerine Amerikalı sanatçı Brad Downey'in hazırladığı bronz heykel yerleştirilmişti.

Göz önünde olmayı sevmeyen Melania Trump, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta olan memleketini hiç ziyaret etmedi.

İki milyon nüfuslu Slovenya'dan komünizm döneminin sona ermesinden önce ayrılan ve 1990'lı yıllarda modellik kariyerine New York'ta devam etmek için ABD'ye giden Melania Trump, 2016 yılında ABD vatandaşlığına geçmişti.

Donald Trump'ın üçüncü eşi olan Melania Trump'ın 2006'da dünyaya getirdiği oğlu Barron Trump'ın Slovence de konuştuğu biliniyor. - LYUBLYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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