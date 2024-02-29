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Mehmet Aşıla: Siyonizm İslam dünyasını katliamlarına rağmen beslenmeye devam ediyor

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Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Siyonizm'in İslam dünyasını katliamlarına rağmen beslenmeye devam ettiğini söyledi. Aşıla, İsrail'in Gazzeli çocukları açlığa terk ettiğini ve Müslümanların zillet içinde olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, "Siyonizm bu günlerde İslam dünyasına bakarak, muhtemelen kahvesini de yudumlayarak şöyle diyordur: 'Neden durayım ki? Ben tam 5 aydır Müslümanların çocuklarını katlediyorum ama onların limanlarından kalkan gemiler beni beslemeye devam ediyor.'" dedi.

Aşıla, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bombalar altında ölmeyen Gazzeli çocuklarımız açlıktan ölüyor. Bu çocukların ahı hepimizi helak edecek. ve İsrail durmuyor, durmayacak da." diye konuştu.

"Siyonist İsrail neden dursun ki?" diye soran Aşıla, "Siyonizm bu günlerde İslam dünyasına bakarak, muhtemelen kahvesini de yudumlayarak şöyle diyordur: 'Neden durayım ki, ben tam 5 aydır Müslümanların çocuklarını katlediyorum ama onların limanlarından kalkan gemiler beni beslemeye devam ediyor. Ben tam 5 aydır Müslümanların kadınlarını katlediyorum ama onların siyasetçileri halen benimle siyasi ve diplomatik ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Ben onların topraklarını işgal ediyorum ama onlar benimle ateşkes sağlayıp, her şeyi normalleştirmek için can atıyor.'" ifadesini kullandı.

Bu hayatta çok şeye şahit olduklarını dile getiren Aşıla, "Şimdi de Müslümanlar olarak kendi utancımıza şahitlik ediyoruz. Okullarının önünde beklemesi gerekirken, kefene sarılmış çocuklarının cansız bedeni başında bekleyen Gazzeli anneleri görüyoruz. İnsanlık, tarih boyunca hiç bu kadar kör ve sağır olmamıştı. Müslümanlar tarih boyunca hiç böyle büyük bir zillete düşmemişti. Bu zillet ne zaman izzete dönüşecek?" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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