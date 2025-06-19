Meclis'te Sivil Toplum Temsilcileri ile Polis Arasında Gergin Anlar
TBMM'de sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin komisyonda yer almak istemesi üzerine TBMM polisleriyle gergin anlar yaşandı.
Meclis'te gergin anlar böyle görüntülendi
ANKARA - Meclis'te TBMM'ye gelerek komisyon salonuna girmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri TBMM polisleri arasında gergin anlar yaşandı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılanmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantı öncesinde TBMM'ye gelerek komisyon salonuna girmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri TBMM polisleri arasında gergin anlar yaşandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika