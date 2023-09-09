Marmaris'te 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla 2 aracı takibe aldı.

Ekipler, transfer aracında 9 düzensiz göçmen ve öncü olarak kullanılan otomobilde organizatör olduğu ileri sürülen R.T.M, M.M.U. ile O.E'yi yakaladı.

Göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.