ABB, Yavaş'ın 'Ben asla 3. aday olmam' dediği iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın '3. aday olmayacağım' şeklindeki sözlerinin kendisine ait olmadığını duyurdu ve bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Bazı basın yayın organlarında 'Yavaş ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş'a ait değildir" açıklamasını yaptı.

ABB tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Yavaş ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş'a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış bir beyanı bulunmamaktadır. Adaylık tartışmalarına ilişkin Sayın Yavaş'ın tutumu, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu çerçeveyle aynıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerden bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sayın Mansur Yavaş'ın önceliği Ankara'ya hizmet etmek, Ankaralıların kendisine verdiği emaneti en iyi şekilde taşımaktır. Resmi açıklamalar dışındaki herhangi bir açıklamaya itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

