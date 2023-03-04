Malatyalı depremzedelerden EYT başvurusu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Malatyalı depremzedeler Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Malatyalı depremzedeler Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından EYT süreci başlamış oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ise vatandaşlar EYT ile ilgili düzenlenen kararnamenin ardından Sigorta İl Müdürlüğünde başvuruda bulundu.

EYT'yi uzun zamandır beklediğini söyleyen depremzede Hasan Karakuş, "Depremzedeyiz. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın onayladığı EYT için geldik başvuru yaptık. Yoğunluk da yoktu, bizimle ilgilendiler. Dilekçemizi sunacağız iş yerine, iş yeri kabul ederse çalışacağız. EYT faydalı olacak bizim için. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Çok büyük nimet" dedi. - MALATYA