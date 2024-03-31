Malatya'da oy kullanma işlemi başladı

MALATYA - 2024 Mahali İdareler seçimleri için Malatya'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

Türkiye, 2024 Mahalli idareler seçimleri için sandık başında. Yerel seçimlerde aralarında Malatya'nın da bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesinde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. İlk dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olması temennisiyle oylarını kullandı.

Kentte toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00'a kadar oy kullanabilecek.